Nieuwe toptransfer in de maak? Anderlecht informeert naar Rode Duivel Thorgan Hazard

Anderlecht heeft bij de entourage van Thorgan Hazard geïnformeerd of hij een transfer ziet zitten. Het gaat om een heel moeilijk dossier maar er is misschien een opening nu het einde van de Belgische transfermarkt nadert.

Terwijl de meeste transfermarkten al gesloten zijn, is die in België nog tot woensdag open. De rode Duivel ligt bovendien nog maar 1 jaar onder contract bij Borussia Dortmund. Anderlecht gaat zeker geen buitensporige dingen doen, maar een deal is niet uitgesloten. Het is afwachten of Hazard aan andere voorwaarden wil voetballen, want hij zal logischerwijs wel moeten inboeten. Anderlecht heeft nog tot woensdag 23u59 om de eventuele transfer af te ronden.

Ook Schmeichel op komst

Ook het dossier Kasper schmeichel is nog steeds in onderhandeling. De keeper is enthousiast om naar Anderlecht te komen.