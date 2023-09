Negen vrienden organiseren benefiet voor door herseninfarct getroffen Jan

Maaseik



“Wij zijn De Niegé,” zegt Kris Conings. “Negen vrienden die een benefiet organiseren voor hun goede vriend Jan die door een herseninfarct in een rolstoel terechtkwam. Dit is mentaal en fysisch maar ook financieel een zeer zware dobber. Daarom willen we voor hem geld inzamelen om een aangepaste compute’ te installeren waarmee hij terug kan doen wat hij graag deed: met muziek bezig zijn, feestjes organiseren en weer een ‘sociaal’ leven hebben.” Vrijdag 8 september organiseren De Niege om 18 uur een After Work met optredens. Zaterdags is er het St’Jan’dbal! Alles gaat door in de feesttent aan de chirohemen in Opoeteren. “En op 2 december sluiten we af met een quiz in De Riet”, zegt Kris nog.

Alle info op facebookpagina: Zjeng Oan De Geng!