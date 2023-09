De Slaapkamermoord, deel 2: “We hebben een zuiver DNA-profiel gevonden, die man moeten we hebben”

Het onderzoek naar de moord op de vijftigjarige Erik Janssen start op 24 oktober 2013, het moment waarop de man dood aangetroffen wordt in zijn huis in Dilsen-Stokkem. De woning is van boven tot onder besmeurd met bloed... en dus ook met sporen én DNA. Twee speurders van de Federale Gerechtelijke Politie leggen uit hoe ze met een onbekend DNA-profiel aan de slag gingen in een haast onmogelijke zoektocht naar de dader. “Op dat moment wisten wij al: dit gaat ooit opgehelderd worden. Misschien niet in onze carrière, maar wel ooit.”