“Megabrand” in noordoosten van Griekenland bijna onder controle, zo’n 81.000 hectare bos verwoest

De enorme brand die al twee weken voor een ravage zorgt in het nationaal park Dadia in Griekenland, in het noordoosten van het land, lijkt bijna onder controle te zijn. Dat zegt een woordvoerder van de regering.

“Volgens de laatste informatie die we krijgen van de brandweer is de voorkant van de Dadia-brand bijna volledig onder controle”, zegt Pavlos Marinakis, terwijl hij bevestigde dat de teams ter plaatse blijven om het gebied in de gaten te houden.

De bosbrand in Dadia wordt beschouwd als een “megabrand”, en heeft al zo’n 81.000 hectare bos vernield, ongeveer de helft van de totale oppervlakte die in Griekenland sinds het begin van de zomer is afgebrand.

Zoals veel landen rond de Middellandse Zee wordt Griekenland elke zomer geteisterd door verwoestende branden die volgens de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis dit jaar aan minstens 26 mensen het leven hebben gekost en minstens 150.000 hectare hebben verwoest. Mitsotakis belooft compensatie voor boeren en mensen wier huizen in de getroffen gebieden beschadigd werden.

Volgens de regeringswoordvoerder gaat de premier naar de regio Evros, waar het Dadia-woud ligt, om de schade te bekijken en de door de ramp getroffen bevolking gerust te stellen. Maatregelen voor de herbebossing van verwoeste gebieden en maatregelen om overstromingen aan te pakken, werden vorige week ook door de regering aangekondigd.

“Na het aanhoudende risico op branden waarschuwt de Meteorologische Dienst de komende dagen voor noodweer dat ons land zou treffen”, waarschuwde Marinakis. “De autoriteiten zijn alert en we vragen burgers de gegeven instructies nauwgezet op te volgen.”

© REUTERS

© REUTERS

© REUTERS

© AFP

© REUTERS