Dodelijk arbeidsongeval bij frietproducent Agristo: “We zijn allemaal in shock”

In aardappelverwerkend bedrijf Agristo is een arbeider om het leven gekomen bij een ongeval.

Bij het aardappelverwerkend bedrijf Agristo in Wielsbeke is zondagnacht een dodelijk arbeidsongeval gebeurd. De omstandigheden worden nog onderzocht. Het slachtoffer was een vaste medewerker bij het bedrijf. “Hij was een erg gedreven collega, we zijn allemaal in shock”, zegt communicatieverantwoordelijke Francesca Derkinderen.

Het ongeval gebeurde rond 3 uur in de nacht van zondag op maandag. De brandweer werd opgeroepen naar de productiesite van Agristo in de Ridder de Ghellinkstraat om een geklemde persoon te bevrijden. Alle hulp bleek echter te laat te komen. De medewerker overleefde het ongeval niet. Hoe dit precies kon gebeuren, is nog niet duidelijk. De omstandigheden worden nog onderzocht. Bij Agristo ligt de productie intussen volledig stil.

“De focus ligt nu in de eerste plaats op de nabestaanden van het slachtoffer en de collega’s”, zegt communicatieverantwoordelijke van Agristo Francesca Derkinderen. “We betreuren enorm wat er gebeurd is en alle collega’s zijn erg aangeslagen. Slachtofferhulp is aanwezig om hen bij te staan. Het slachtoffer was een vaste medewerker die al geruime tijd voor ons werkte en erg gepassioneerd was door zijn job, echt een toffe collega. Iedereen kent elkaar bij ons bedrijf. We proberen een opvangnet te creëren voor onze medewerkers. Verder kunnen we enkel de resultaten van het onderzoek afwachten.”