Maaseikenaren kunnen opnieuw smullen van reuzenknapkoek

Maaseik

Vorige zondag werd voor de 47de keer een reuzenknapkoek gebakken op de markt van Maaseik. Richard Jacobs stookt al 35 jaar de oven heet: “Ik ben al van gisterenmiddag bezig de oven op te warmen met dennen- en berkentwijgen. Nu stook ik met beuk en eik door tot zo’n 250 graden, even laten afkoelen tot 180 graden, dan mag het deeg er in.” Luc Neyens, Marc Beuten en Dirk Schoubben zijn nog de enige authentieke Maaseiker bakkers die een knapkoek van meer dan 3 m² kunnen bakken. “We hebben vanmiddag samen 35 kilo deeg gekneed met bloem, boter, eieren, kaneel, het geheim zit in de verdere bereiding”, zegt Dirk. Om drie uur ging het deeg voor een uurtje in de oven onder toeziend oog van de meesterbakkers, reus Riddart en de Knapkoekers. Terwijl de koek in de oven stond, kon men proeven en genieten op de streekproductenmarkt en de nostalgische kermis met oude volksspelen. (roma)