KSA Roy en Chiro Gruitrode investeren in AED-toestel

Oudsbergen

KSA Roy en Chiro Gruitrode hebben een AED-toestel aan de jeugdlokalen in Gruitrode geïnstalleerd. “Dankzij deze AED kunnen we meteen de juiste zorg bieden bij levensbedreigende incidenten, tijdens een activiteit of een zomerkamp”, vertellen Luna Aerts en Merijn Quik van de hoofdleiding. Niet alleen de leiding kan zo levens redden. “Ook de buurtbewoners kunnen het AED-toestel gebruiken in noodsituaties”, vult Robbe Dreezen, hoofdleiding van Chiro Gruitrode, aan. De gemeente voorziet een jaarlijkse subsidie van 250 euro voor het onderhoud van het toestel. Vandaag telt Oudsbergen 40 AED’s op openbare plaatsen, bij particulieren en bedrijven.(rdr)