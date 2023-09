KSA Wijchmaal laat kinderen dansen met wc-papier en wc-borstels

Wijchmaal

De school is pas gestart en dat is het moment voor KSA Wijchmaal om de kinderen uit te nodigen op hun Poertparty. “De poertparty, omdat we 8 jaar geleden op kamp een wc-feestje hielden met uitnodigingen op wc-papier, “aldus Nina Claes van de KSA-leiding. Op de fuif waren er dan ook overal wc-papier en wc-borstels te vinden. Op de wc was er ook een photobooth waar iedereen een gekke foto kon laten maken. Deze fuif was voor kinderen tussen 6 en 18 jaar. Ook kinderen die nog niet naar de KSA gaan, mochten mee komen feesten. Zo konden ze al proeven van de sfeer en willen ze zich misschien later ook aansluiten bij de jeugdvereniging. De kinderen van -12 mochten fuiven van 20 u tot 22 u en de jongeren van +12 konden hun dansbenen losgooien tot middernacht. In het totaal schreven zich 120 kinderen in voor de fuif. (peb)