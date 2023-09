Staatsbon klopt definitief af op 21,9 miljard euro

Dat definitieve cijfer ligt wat lager dan de 22,3 miljard euro die vorige week werd meegedeeld. Het Agentschap heeft nu een volledig beeld van de transacties en moest - zoals ingecalculeerd - ook een paar correcties doorvoeren.

Alles bijeen klopten 234.310 mensen rechtstreeks bij de overheid aan, via het Grootboek van het Agentschap van de Schuld. Zij stortten gemiddeld 30.272 euro per aanvraag. Via de banken kwam nog eens 14,803 miljard euro, via meer dan 400.000 inschrijvingen.

“Krachtig signaal”

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) is alvast tevreden. “Het is bovenal een krachtig signaal en een duidelijke roep om respect van de Belgische spaarders richting de bankensector”, zegt hij. “Het is nu aan de bankensector om gehoor te geven aan dit signaal en zo het vertrouwen van hun spaarders te herwinnen.”

De eerste signalen van de bankensector zijn minder positief. Axa verminderde de rente op haar termijnrekening, Argenta schrapte die op één jaar. Van Peteghem sluit alleszins niet uit dat er nog een uitgifte van een staatsbon komt, als daar geen verandering in komt.