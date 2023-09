F1-coureur Carlos Sainz beroofd van peperduur horloge na GP Monza, Spanjaard ging zelf achter overvallers aan

Formule 1-coureur Carlos Sainz is zondag na zijn derde plaats in Grand Prix van Italië beroofd van zijn peperduur horloge. In de straten van Milaan zouden enkele mannen zijn polshorloge gestolen hebben. De Spaanse sportkrant Marca weet dat het een horloge van het merk Richard Mille was, eentje met een waarde van zo’n half miljoen euro.

Sainz zou zelf de achtervolging in op de overvallers ingezet hebben. Daarbij werd hij geholpen door mensen die ook op straat liepen. Het duurde niet lang of de overvallers werden door toegesnelde politie-agenten in de kraag gevat.

“Zoals velen van jullie al weten hebben we gisteren een ongelukkig incident meegemaakt in Milaan”, meldde Sainz zelf op X. “Het belangrijkste is dat alles goed met ons gaat en dat dit slechts een onaangename voorval zal blijven. Hartelijk dank aan alle mensen die ons gisteren hebben geholpen, aan de politie van Milaan voor hun snelle interventie en bedankt voor al jullie berichten.”

In april van dit jaar werd zijn ploegmaat Charles Leclerc ook al beroofd van een duur horloge.