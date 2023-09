Alleen gaan wonen: Welke kosten?

Of je nu afgestudeerd bent, pas gescheiden of genoeg hebt van de rommel van je huisgenoten, je kunt allerlei redenen hebben om op zoek te gaan naar een plek die helemaal alleen van jou is. De belangrijkste vraag die je daarbij stelt, is natuurlijk: wat kost dat? We geven een overzicht van de kosten waarmee je rekening moet houden als je alleen gaat wonen.

Eerste kosten

Zeker aan het begin van je woonavontuur maak je grote kosten. Bij het huren van een woning moet je niet alleen een maandelijkse huur ook een huurwaarborg betalen. Indien je een appartement of huis aankoopt, heb je naast je woonkrediet ook notaris- en andere kosten.

Eens je je woning gevonden hebt, maak je verhuisplannen, waarbij je bijvoorbeeld verhuisdozen of een verhuislift moet regelen. Als je voor het eerst een eigen plek hebt, moet je die ook nog volledig inrichten. Leuk, maar ook duur! Zelfs als je wat meubels krijgt of tweedehands koopt, zal de inrichting van je stekje een aanzienlijke kostenpost zijn.

Maandelijkse kosten als je alleen gaat wonen

Als die eerste kosten achter de rug zijn, blijven de maandelijkse kosten over. Ook daar is het belangrijk om niets over het hoofd te zien, zodat je niet voor onaangename verrassingen komt te staan. De meest voor de hand liggende maandelijkse kost is de huur of de hypotheek.

Daarnaast betaal je voor internet, elektriciteit, gas en water. Uiteraard betaal je ook voor boodschappen: voeding, persoonlijke verzorging, schoonmaakproducten, … Dat is opnieuw een kost die vooral aan het begin zeer hoog zal zijn, omdat je dan nog alle basics moet aanschaffen zoals kruiden en specerijen, wasmiddel en droogrek, … Andere maandelijkse kosten om rekening mee te houden zijn:

Verzekeringen: brand, inboedel, rechtsbijstand, mutualiteit, …

Telefonie

Vervoer: openbaar vervoer, of alles wat komt kijken bij een eigen wagen: onderhoud, brandstof, verzekeringen

Kleding en schoenen

Voedsel en verzorging voor eventuele huisdieren

Vrije tijd: sport, uitgaan, …

Ten slotte is het verstandig om ook elke maand wat geld opzij te zetten voor onverwachte kosten, zodat je niet in de problemen komt als bijvoorbeeld de wasmachine kapot gaat of als je plots een nieuwe bril nodig hebt. Of als je in één maand ineens cadeautjes moet kopen voor 4 trouwfeesten, 3 verjaardagen en een babyborrel …

