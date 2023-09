Ferm Lindelhoeven sluit 100ste verjaardag af met groots feest

Pelt

Ferm Lindelhoeven vierde dit jaar zijn eeuwfeest met een reeks activiteiten. De apotheose zaterdag was een druk bijgewoonde viering in de Corneliuskerk, met een academische zitting, receptie en een afdelingsfeest met 100 van de 157 leden aanwezig. Een gelegenheidskoor zorgde voor vocale intermezzi.

Ferm Lindelhoeven had de voorbije weken verrassingen in petto met raamgedichten en een draadkunstwerk. “De gedichten waren van bekende Peltenaren, Ferm-leden, kinderen van de Corneliusschool en leerlingen van de afdeling Kunst en Creatie van WICO brachten de teksten op de ramen”, weet voorzitster Elly Hoogstijns. Als kers op de taart was er ‘het boekske’ een naslagwerk van 64 pagina’s over de positie van de (Lindelse) vrouw doorheen de afgelopen eeuw met interessant beeldmateriaal. (path)