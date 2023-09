Zang, dans en exotische ritmes op 21ste editie van wereldfeest

In Pelt werd zondag een feestje gebouwd onder een zomerse zon. Rond de kiosk aan het Oud Dommelhof streek voor de 21ste keer het Wereldfeest ONDERsteBOVEN neer.

De editie ging van start met het afscheid van Luc Ectors die als bezieler van het eerste uur altijd aan het hoofd van de organisatie heeft gestaan. Een zware taak die in combinatie met zijn andere engagementen veel eiste. Hij zal wel betrokken blijven als vrijwilliger bij het populaire evenement, maar hij gaf de fakkel door aan Pierre Agten die ad interim het bekende zomerevenement en de wintereditie Karibu Karamu in goede banen zal leiden. “De belangrijke uitdaging is om nieuw bloed aan te trekken, jonge mensen die willen helpen bij de organisatie waarbij ook heel wat voorbereiding door het jaar komt kijken”, stelde Agten.