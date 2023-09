Nederlander verwondt politieagent bij controle in Voeren

Voeren

Een 36-jarige Nederlander uit Voeren werd zondagavond gearresteerd bij een controle aan het kerkplein. De dertiger verwondde een politieagent tijdens een schermutseling en werd ingerekend.

Het incident deed zich rond 20 uur voor. Een politiepatrouille had een wagen gespot die fout geparkeerd stond. De agenten wilden daarop de twee inzittenden controleren. Een van hen weigerde echter zijn identiteitskaart af te geven en ging de inspecteurs zowel verbaal als fysiek te lijf. Bij deze schermutseling raakte een van de politieagenten gewond. De dader werd daarop gearresteerd en meegenomen naar het politiebureau van Bilzen. Het is namelijk de naburige politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst die het onderzoek naar de feiten in Voeren voert.

Wat er met de verdachte zal gebeuren is nog niet duidelijk. Hij werd maandagmiddag verhoord.