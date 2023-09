Brandweermannen verkopen kalender op Handmade & Artfestival

Tongeren

De derde editie van het Handmade & Artfestival lokte zondag heel wat volk naar het Stadhuisplein en het Vrijthof. Bezoekers konden allerlei handgemaakte artikelen en kunstvoorwerpen keuren en kopen. “Dit is een topeditie. De 55 kraampjes waren in een mum van tijd gereserveerd en voor de eerste keer is iedereen komen opdagen en bleven er geen kraampjes leeg”, vertelt Marijke Cloes die haar schilderijen in acryl te koop aanbood. Tongenaar Geert Baar stond er met zijn boekjes (Kroning, Poëzie, muziek) , canvassen en posters. Een groep vrijwilligers van de brandweer was present met een standje om hun (half)naaktkalender te verkopen die ze hebben laten maken voor hun sponsorvoettocht naar Blankenberge ten voordele van de Stichting Brandwonden. (diro)