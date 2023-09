Na citroengeur moeten nu ook portretten van handelaars slingervuil ontmoedigen in Stalenstraat

Na de citroengeur en de goedkope vuilniszakken moeten nu portretten van handelaars aan lantaarnpalen in de Stalenstraat in Genk passanten ontmoedigen om afval achter te laten.

Omdat sluikstorten en slingervuil als een grote ergernis worden ervaren in de Stalenstraat heeft de stad Genk een aantal maatregelen genomen om dat te voorkomen. Zo gaan in dode hoeken lampen branden als iemand passeert. Vuilniszakken zijn goedkoper en een citroengeur moet een psychologisch effect creëren zodat mensen minder geneigd zijn om afval achter te laten. Nieuwste maatregel zijn portretten van handelaars tegen lantaarnpalen. “Bijna alle handelaars nemen hier aan deel”, zegt schepen van Economie Toon Vandeurzen (cd&v). “Bij elke portretfoto staat een slagzin. Ook dat zou passanten moeten ontmoedigen om afval achter te laten. We gaan ook na of een parkeersysteem zonder tickets mogelijk is en er komen grondmarkeringen die aangeven hoeveel het nog stappen is tot de dichtstbijzijnde vuilnisbak.” (cn)