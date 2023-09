VIDEO. Johan Bakayoko verklaart waarom hij bij PSV bleef: “Ze kunnen 40, 50 of 100 miljoen bieden, als mijn beslissing is genomen blijft dat zo”

Clubliefde bestaat nog, als we Johan Bakayoko mogen geloven. De Rode Duivel sloeg een aanbod van 40 miljoen euro van Premier League-Club Brentford af en besloot het Nederlandse PSV trouw te blijven. De reden? “Ik ben altijd van plan geweest om bij PSV te blijven. Ze kunnen 40, 50 of 100 miljoen bieden, als mijn beslissing is genomen is, is mijn beslissing genomen. “