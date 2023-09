Vrouw met zin in frietjes rijdt zich compleet vast in steegje bij zoektocht naar parkeerplaats

Een oudere dame reed zich zondagavond met haar wagen vast in de smalle Poststraat. De vrouw kwam met de schrik vrij, haar auto en een muur in het smalle straatje liepen wel serieuze schade op.

Het opmerkelijke voorval gebeurde zondagavond omstreeks 18.45 uur. Een oudere vrouw wou frietjes halen in een frituur langs de Roeselaarsestraat, maar vond niet onmiddellijk parking in de omgeving van de zaak. In haar zoektocht naar een parkeerplaats reed ze de parking van de gemeenteschool op om vervolgens de Poststraat in te rijden. Die mondt uit in een smal weggetje van zo’n anderhalve meter breed dat terug uitkomt op de Roeselaarsestraat. Dat weggetje wordt vaak gebruikt door fietsers en wandelaars, maar auto’s kunnen er niet passeren. De vrouw dacht echter dat ze er wel door kon, maar kwam al snel met haar wagen klem te zitten.

Schade aan auto en muur

De brandweer van Moorslede werd opgeroepen om de vrouw uit haar wagen te bevrijden, maar uiteindelijk bleek dat niet nodig. Enkele buurtbewoners hielpen haar uit haar wagen. De vrouw kwam met de schrik vrij. De brandweer sleepte de wagen uit het gangetje.

Het voertuig liep bij het voorval serieuze schade op. Zo zijn er duidelijk krassen en deuken zichtbaar en geraakte één van de spiegels beschadigd. Ook één van de muren vertoont duidelijke sporen van het ongeval.

Het laatste gedeelte van de Poststraat is erg smal.

Het voertuig liep grote schade op. — © bfr