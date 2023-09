Uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro te winnen met EuroMillions deze maand

Eind deze maand kan je met EuroMillions een uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro in de wacht slepen.

Morgen bedraagt de jackpot van EuroMillions ‘slechts’ 17 miljoen euro, maar wie op vrijdag 29 september vijf juiste nummers en twee correcte sterren aankruist, wint maar liefst 130 miljoen euro. “Er staat die dag een uitzonderlijke jackpot gepland bij EuroMillions”, bevestigt woordvoerster Joke Vermoere van de Nationale Loterij aan onze redactie. “Als er die dag geen winnaar is, zal het bedrag worden overgedragen naar de volgende trekking.”

Volgens Vermoere zijn de uitzonderlijk grote bedragen die met EuroMillions gewonnen worden, bijna altijd het gevolg van een uitzonderlijke jackpot van 130 miljoen euro die eraan voorafging en gedurende enkele opeenvolgende trekkingen niet gewonnen werd en dus bleef stijgen.

Joke Vermoere: “Op 29 september maak je kans op 130 miljoen euro.” — © Tommy Maes

168 miljoen euro

Dit jaar hebben al twee Belgen de jackpot gewonnen. Op 24 maart ging een landgenoot aan de haal met meer dan 66 miljoen euro. Amper twee weken eerder, op 7 maart, won een Vlaming 144.966.361 euro door in een krantenwinkel mee te spelen met vijf willekeurige nummers en twee willekeurige sterren. Dat was de op twee na grootste jackpot die ooit in ons land gewonnen werd.

Op 11 oktober 2016 won een Belg 168.085.323 euro. De op een na hoogste prijs in ons land was 153.873.716 euro en werd gewonnen op 2 juni 2017.