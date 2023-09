VIDEO. Servische basketballer verliest nier na elleboog van tegenstander: “Was zeker niet mijn intentie om vuil te spelen”

Simanic moest meteen naar het ziekenhuis in Manila tijdens de wedstrijd tussen Servië en Zuid-Soedan op het WK basketbal. De Serviër kreeg een elleboog te incasseren op de verkeerde plek, waardoor hij een van zijn nieren moest laten wegnemen. Dat liet de Servische basketbalfederatie zelf weten.

Daarmee zit het WK van Simanic er logischerwijs ook meteen op. Of de ingreep verder bedreigend is voor zijn profcarrière is nog niet geweten. De Zuid-Soedanees Nuni Omot, die de fout op Simanic beging, bood eerder al zijn excuses aan.

© VCG via Getty Images

“Ik wil me oprecht excuseren. Ik ben geen vuile speler en het was ook zeker niet mijn intentie om vuil te spelen. Mijn gedachten gaan uit naar Borisa Simanic. Ik bid voor hem en ik hoop dat hij spoedig herstelt”, klonk het bij Omot.

Ondertussen gaat het WK voor Servië wel verder, zij het zonder Simanic. Het nieuws kwam bij zijn ploegmaats wel hard aan. Nikola Milutunov sprak zijn steun voor zijn landgenoot uit. “Het was heel zwaar voor ons toen we hoorden wat er gebeurd was. Ten eerste geloofden we niet dat het zoiets ergs was. Het raakt ons echt. We zullen voor hem spelen. We zullen voor hem vechten en hem een ​​beetje trots maken.”