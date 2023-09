Baas FGP Limburg staat na tien jaar terecht voor nalatigheid bij rellen in Meulenberg

Houthalen-Helchteren

Bijna tien jaar na de feiten blijven de rellen in Meulenberg de gemoederen beroeren. Agent Mario Ghijs raakte zwaargewond en verwijt zijn oversten voor de rechtbank zonder voldoende beschermingskledij de wijk te zijn ingestuurd. Opmerkelijk is dat de huidige baas van de Federale Gerechtelijk Politie Limburg op de beklaagdenbank zat. Sophie Lever was toen de verantwoordelijke op het terrein. De arbeidsauditeur vroeg de vrijspraak voor de beklaagden.