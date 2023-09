Twaalf jaar na de dood van Britta Cloetens (25) heeft het Antwerpse gerecht de leugens van haar moordenaar Tijl Teckmans (41) doorprikt. In april werd haar stoffelijk overschot teruggevonden in de Ardennen en nieuw onderzoek van de wetsdokter weerlegt nu wat er volgens hem precies met haar is gebeurd.