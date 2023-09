Hardleerse Bilzenaar kruipt na positieve ademtest toch terug achter het stuur

Hoeselt

De politie merkte zaterdag rond 3 uur een auto op in de Droogbroekstraat in Hoeselt. De motor draaide, de lichten om achteruit te rijden stonden aan en dat op een paar meter van de sporen en een meter van de slagbomen af. De chauffeur bleek te slapen achter het stuur en werd gewekt. Ze namen een alcoholtest af en die was positief. De man (45) uit Bilzen blies 2,3 promille. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor twee weken ingetrokken, maar dat belette de chauffeur niet om 10 minuten na de afhandeling door de politie toch zelf achter het stuur te kruipen. De agenten konden hem betrappen en hij werd bestuurlijk van zijn vrijheid beroofd. Zijn auto werd eveneens voor 15 dagen inbeslaggenomen. Omdat hij weer aan het rijden was volgde een nieuwe ademtest en deze was nog steeds positief. De Bilzenaar had nog altijd 2,1 promille alcohol in het bloed. De hardleerse chauffeur werd ter ontnuchtering een nacht in de politiecel opgesloten en kreeg drie processen-verbaal.