Frigoboxtoeristen nemen deel aan petanquetornooi in Nerem

Tongeren

Zaterdagnamiddag was er op het Neremplein in Nerem al de 9de editie van het jaarlijkse petanquetornooi, een amateurtornooi voor doubletten. De organisatie was ook nu weer in handen van Christian Chtuka, Indra Swerts, Diana Sledz en Olivier Rommens. “Er zijn 44 teams ingeschreven, een nieuw record. We waren al een maand op voorhand volgeboekt. De opbrengst wordt besteed aan de lokale jeugd. We schenken ook 200 euro aan het Kinderkankerfonds”, vertelt Christian Chtuka. Het team van Eddy Manet daagde op als dagjestoeristen in Knokke: met korte broek en een frigobox gevuld met bier. Eddy stelde de organisatie gerust: “Deze gloednieuwe frigoboxen mag je uitdelen als prijs.” (diro)