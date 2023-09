Maasrun verwacht tweeduizend lopers door Lanaken voor twintigste editie

Ook dit jaar borduren de organisatoren van de Maasrun verder op de gekende klassieke formule met diverse loopwedstrijden voor jong en oud. Zondag 24 september wordt het eerste startschot gegeven om 13 uur op het Kerkplein in Lanaken-centrum van de 5 km. Een kwartier later, om 13.15 uur, vertrekt aan Café Mesjeu in Neerharen de 10 km en om 13.45 uur wordt aan de Maas in Herbricht de start gegeven van de 10 miles (18 km). Ook dit jaar zijn er pendelbussen voorzien die de deelnemers vanuit het centrum naar de vertrekplaatsen overbrengen. Alle aankomsten zijn voorzien op het Kerkplein in het centrum.

Sportcheques

Interessant zijn ook de Family Run die om 15.30 uur op het Kerkplein van start gaat en de kidsrun die vertrekt om 16.15 uur, ook op het Kerkplein. “We mikken dit jaar weer op een deelname van onze eigen jongeren via de scholen. Voor hen zijn sportcheques voorzien wanneer ze met een grote groep deelnemen”, vertelt waarnemend burgemeester Astrid Puts (Open VLD). Zelf liep ze ooit de 5 km, maar dit jaar houdt ze het naar eigen zeggen bij ‘hard aanmoedigen’.

De Maasrun kan rekenen op meer dan 200 vrijwilligers die de organisatie in goede banen leiden. “Het vlakke parcours, grotendeels over verharde wegen, langs het kanaal Briegden - Neerharen, door de groene Maasvallei en in het centrum door onder meer het Uilenspiegelpark maken de wedstrijd erg aantrekkelijk. Voeg daarbij een prijzenpot van 3.300 euro en de Maasrun is de mooiste loopwedstrijd van Limburg”, meent Puts.

Inschrijven

Deelnemers die graag meelopen, kunnen tot 21 september voorinschrijven. Dat kan op 24 september ook nog vanaf 10.30 uur in het gemeentehuis. Daar zijn ook de kleedkamers voorzien, terwijl de douches in de Tennishal gebruikt kunnen worden. Elke loper ontvangt een borstnummer met ingebouwde chip waardoor de looptijd gevolgd kan worden bij de tussenstops en aan de aankomst. Nieuw is ook dat de eerste 300 inschrijvers van elke categorie een gratis shirt cadeau krijgen.

(eva)

Info: www.maasrun.be