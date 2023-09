Tien jaar na de Slaapkamermoord: “Erikske deed geen vlieg kwaad, maar werd afgemaakt als een dier”

Erik Janssen, Erikske voor de vrienden, is een bekend dorpsfiguur in Dilsen-Stokkem, die wordt opgevangen door zijn achterneef Francis en diens vrouw Jenny. “Erikske had het verstand van iemand van 16-17 jaar”, vertelt Francis. “Zoals ze vroeger zeiden: hij was de gek van het dorp. Dat was niet respectloos, want hij was door iedereen graag gezien.”

Erik Janssen (50), Erikske voor de vrienden, was een bekend dorpsfiguur in Dilsen-Stokkem. “Hij was door iedereen graag gezien”, vertelt achterneef Francis. — © rr

Ook op zijn werk bij Steenfabrieken Vandersanden is Erik een geliefde collega. Hij krijgt er aangepast werk en ontwikkelt een vaste, dagelijkse routine. Structuur is immers erg belangrijk in zijn leven. Het is net door die routine dat de collega’s van Erik meteen opmerken dat er iets aan de hand is wanneer hij op dinsdag 22 oktober niet komt opdagen op zijn werk. Op woensdag heeft Erik altijd een vrije dag, maar als hij ook op donderdag niet komt werken, bellen de collega’s achterneef Francis ongerust op. En ook die valt uit de lucht. Op zijn beurt belt Francis zijn vrouw Jenny om te vragen of zij kan gaan kijken bij Erik thuis. “Alles was daar afgesloten. Maar ineens zie ik bloed op het gordijntje”, vertelt Jenny. “Ik ga de reservesleutel halen, want Erik is misschien van de trap gevallen. Ik heb de deur opengeduwd en dat was één bloedzee.”

Te midden van al dat bloed ligt Erik. Op gruwelijke wijze vermoord, afgemaakt als een dier zal later blijken. Waarom de geliefde man met een beperking werd gedood en vooral door wie, hoor je in de driedelige episode De Slaapkamermoord.