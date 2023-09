Eén dode en twee vermisten na stortregens in Spanje

Bij de stortregens die een groot deel van Spanje hebben getroffen, is zeker één persoon om het leven gekomen. Nog twee anderen zijn vermist. Dat hebben de autoriteiten maandag bekendgemaakt.

Het overlijden vond plaats in de gemeente Casarrubios del Monte, dicht bij Toledo. Iets noordelijker, in de gemeente Aldea del Fresno, werd ook een wagen meegevoerd door een uit de oevers getreden rivier, de inzittenden – een vader en zijn zoon – werden nog niet teruggevonden.

Vooral het gebied bij de hoofdstad Madrid en zuidelijker in Castilla-La-Mancha, werden zwaar getroffen door de hevige neerslag. Spoorwegen en straten staan blank, en huizen zijn ondergelopen.

Hoewel de regen tegen maandag enigszins is afgenomen, blijft de weerdienst een waarschuwing handhaven. Op zondag ontvingen inwoners van de hoofdstad en de regio een noodsignaal op hun mobiele telefoons, vergezeld van een luid geluidssignaal – ongekend in Spanje – waarin ze werden opgeroepen om niet in de auto te stappen en zoveel als mogelijk binnen te blijven.

