Moelingen viert 125-jarig bestaan van De Stoet

Voeren

Traditiegetrouw wordt tijdens het eerste weekend van september kermis gevierd op het kerkplein. Het organiserend feestcomité De Stoet bestaat 125 jaar en pakte daarom uit met een spectaculair feestprogramma. Ook werd 60 jaar Voeren bij Limburg feestelijk gevierd met een vlaggenparade.

Bij deze 125ste verjaardag werd op zondag 3 september het digitaal museum ‘Het verhaal van Moelingen’ geopend. Dit project is mede tot stand gekomen dankzij Erfgoed Haspengouw.

Naast het jubileum van De Stoet stonden de organisatoren stil bij het feit dat de Voerdorpen op 1 september 1963 bij de provincie Limburg werden ondergebracht. Ter gelegenheid van deze mijlpaal bood de Vlaamse politieke partij Voerbelangen een vlaggenshow aan door Die Landouwe, een Genkse volkskunstgroep.

Op zaterdag startten de feestelijkheden met een kindermiddag en konden jong en oud genieten van Summervibez Revived in de feesttent. Na de mis op zondag was het früshoppen geblazen met Duo on the Rock. Op kermisavond gingen de feestvierders uit de bol met DJ Tack & Latidos Ruud, Zekwa en The Kilts.

Op maandag is Moelingen in de ban van de reidansen onder muzikale begeleiding van Harmonie Berggalm uit Noorbeek. Het ultieme kermisbal mag dan losbarsten met met feestband Fons en die van Ons & DJ JP. (nm)