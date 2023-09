Kijktip: in het spannende ‘Dead Shot’ is de jager ook het wild, maar niet de schurk

Felicity Jones en Colin Morgan als leden van een IRA-cel die een aanslag plannen in Londen in ‘Dead Shot’. — © The Searchers

Dead Shot begint in het Ulster van 1974. IRA-militant Michael O’Hara (Colin Morgan) voert zijn hoogzwangere vrouw naar het ziekenhuis, maar botst op een Engelse patrouille. O’Hara kan ontsnappen, maar zijn vrouw sterft. Tempest (Aml Ameen), die verantwoordelijk is voor haar dood, wordt weggestuurd naar Londen om daar IRA-cellen op te doeken. Michael belooft wraak te nemen en volgt hem. Boeiend aan Dead Shot is dat antagonisten O’Hara en Tempest zowel jagers als wild zijn, maar niet de schurken van het verhaal. Ze werden immers meegesleurd in een oorlog die ze niet wilden. De film graaft nooit diep, maar weet 90 minuten je aandacht op te eisen en is een paar keer flink verrassend. Graag gezien.