Mercedes opent aanval op Tesla met elektrische auto die groter rijbereik heeft

Mercedes presenteerde op de IAA-autoshow in München een productieconcept van zijn CLA-sedan, dat met één lading meer dan 750 kilometer zou kunnen afleggen. Dat is meer dan de vernieuwde versie van Tesla’s Model 3. Ook heeft de auto een batterijsysteem dat in slechts vijftien minuten opladen 400 kilometer actieradius kan toevoegen.

“We tillen het naar een hoger niveau”, zei Markus Schäfer, hoofd technologie bij Mercedes, in een interview voorafgaand aan de autoshow. “Deze auto is uiterst belangrijk om innovatieredenen en om de grenzen te verleggen van wat we kunnen doen met een serieauto.” Het bedrijf heeft als doel om tegen het einde van dit decennium waar mogelijk alleen elektrische voertuigen te verkopen en is van plan om samen met partners acht batterijfabrieken op te zetten.

Mercedes staat onder druk om zijn assortiment te versterken, nadat teleurstellende verkopen in China het bedrijf dwongen de prijzen van enkele van zijn elektrische modellen te verlagen. Klanten in China kiezen namelijk steeds vaker voor merken van eigen bodem, zoals BYD en Nio, die beter zijn in het bouwen van elektrische voertuigen met software die is afgestemd op de lokale smaak.

Concurrent BMW heeft op de autoshow ook zijn nieuwe concept voor elektrische auto’s gepresenteerd, de zogenoemde ‘Vision Neue Klasse’. Volgens BMW zullen die auto’s onder meer veel sneller op te laden zijn en een grotere reikwijdte hebben. Zowel BMW als Mercedes verwachten hun nieuwe elektrische auto’s in 2025 te gaan produceren.

