Tienduizenden leerkrachten in staking in Zuid-Korea om pestgedrag van ouders aan de kaak te stellen

Een 23-jarige juf uit het eerste leerjaar benam zichzelf in juli van het leven in de voorraadkast van haar klaslokaal. De jonge vrouw schreef in haar dagboek dat ze zo overweldigd was geraakt door “de waanzin van het werk” dat ze “het los wilde laten”. Een maand eerder had ze opgetekend dat ze bij het betreden van de school overmand werd door angst.

“Ze was dol op kinderen en wilde net als haar moeder voor de klas staan”, getuigt een neef van het slachtoffer in een gesprek met de BBC. De man kan maar amper zijn tranen bedwingen, terwijl hij haar kleine appartement opruimt, waar nu alleen nog haar goudvis woont. Naast haar onopgemaakte bed liggen enkele boeken uit de bibliotheek over depressie en een stapel kindertekeningen van haar leerlingen. Volgens de neef blijkt uit aantekeningen in haar dagboek dat ze de maanden voor haar dood werd bestookt met klachten van ouders. Ze kreeg op de gekste uren berichtjes en telefoons.

De zelfdoding van de twintiger leidde dit weekend tot een grote protestmars in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul, waarna tienduizenden onderwijzers maandag niet aan het werk zijn gegaan. De leerkrachten staken naar eigen zeggen voor een veiligere werkomgeving. De meesters en juffen klagen aan dat ze vaak worden lastiggevallen door ouders, die onterecht klagen en hen ook ’s avonds laat en tijdens het weekend bellen. De leraars zijn ook gekant tegen een wet uit 2014 die bepaalt dat ze automatisch geschorst worden wanneer ze beschuldigd worden door ouders.

Emotionele mishandeling

Eén leerkracht ontving een klacht omdat hij het verzoek van ouders had afgewezen om hun kind elke ochtend wakker te maken met een telefoontje. Tegen een andere leerkracht werd aangifte gedaan wegens “emotionele mishandeling”, nadat hij beloningsstickers had afgepakt van een jongen die een klasgenoot had verwond met een schaar.

Het gedrag van de ouders zou te maken hebben met de hypercompetitieve samenleving in Zuid-Korea, waar veel afhangt van academisch succes. Leerlingen worden al op zeer jonge leeftijd onder druk gezet om de beste cijfers te behalen, om later toegelaten te worden tot de beste universiteiten.

Respect

Volgens professor Kim Bong-je, die toekomstige leraren opleidt in Seoul, wordt het fenomeen ook in de hand gewerkt door de toenemende ongelijkheid in Zuid-Korea. “Vroeger was er in ons land een sterke cultuur van respect voor leraren”, zegt hij in een interview met de Britse openbare omroep. “Maar veel ouders zijn tegenwoordig zelf hoog opgeleid en kijken niet zelden neer op onderwijzers en andere ambtenaren, die betaald worden met hun belastinggeld.”

