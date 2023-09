Zes doden na ontploffing in Iraanse mijn

Na een explosie in een koolmijn in het noorden van Iran hebben zes mijnwerkers het leven gelaten. Dat meldt het staatspersagentschap Irna.

“Zes mijnwerkers zaten zondag vast na een explosie in een kolenmijn in Damghan. Pogingen om hen te redden mislukten en hun lichamen werden maandagochtend naar buiten getrokken”, aldus het persbureau.

De explosie gebeurde in een tunnel op vierhonderd meter onder de grond. De oorzaak is nog onbekend. In dezelfde mijn kwamen in mei 2021 ook twee mijnwerkers om het leven bij een instorting.