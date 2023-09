Adoptiedochter (35) in de cel voor moord op 68-jarige vrouw

Het slachtoffer kwam om het leven in de nacht van 11 op 12 juli in haar woning langs de Tervuursesteenweg in Steenokkerzeel, maar dat nieuws raakte pas afgelopen weekend bekend. Kort nadat de politie het lichaam van de zestiger aantrof in haar huis, recht tegenover het lokale politiecommissariaat, werd haar 35-jarige adoptiedochter opgepakt en aangehouden.

Raadkamer

“Het gaat om oudermoord”, aldus parketwoordvoerder Gilles Blondeau. “In het belang van het onderzoek kan er evenwel momenteel niet verder over de zaak gecommuniceerd worden”, klinkt het. De vrouw verscheen afgelopen week voor de raadkamer in Brussel, die besliste om de aanhouding van de verdachte te verlengen. Intussen loopt het onderzoek naar de feiten verder.