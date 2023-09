Van Stromae tot Triggerfinger: Arno gaat in duet met iedereen

Terwijl we het al anderhalf jaar zonder Arno moeten stellen, springen zijn nabestaanden behoedzaam met zijn muzikale nalatenschap om. Les Duettes bundelt samenwerkingen van le plus beau met uiteenlopende zielsverwanten.

Arno die Stromae laat meezingen in een elektroversie van zijn T.C. Matic-klassieker Putain Putain of de tegendraadse rock die hij met Triggerfinger door Sandra Kims J’aime la vie jaagt. Moet het nog gekker worden? Zet je maar schrap voor Les Duettes, verpakt in een hoes waarop Arno op wandel is met … een gorilla in cowboypak op een driewieler. Gecureerd door bassist Mirko Banovic, jarenlang Arno’s muzikale rechterhand, bundelt deze postume compilatie anderhalf dozijn samenwerkingen die de betreurde Oostendenaar doorheen zijn carrière heeft opgenomen.

“Probeer geen rode draad te vinden in dit amalgaam van stemmen, generaties, genres en stijlen, die is er niet”, luidt het waarschuwend. “Maar er zit wel degelijk een logica achter. Het gaat puur om het plezier, de fun.” Zo is het maar net. Na Elisa met Jane Birkin, de Serge Gainsbourg-cover waarmee de plaat opent, schiet Les Duettes werkelijk alle kanten uit.

Al rockend overtuigt Arno met het meeste gemak, zoals in Leche Botte Blues met zuiderbuur Eddy Mitchell en in de van 1999 daterende mash-upJean Baltazaarrr, waarin BJ Scott mee Jacques Dutronc en David Bowie rijmt. In l’Amour Suze, met rapcollectief Starflam, toont Arno zich mee met zijn tijd. Net zo goed ontpopt hij zich als crooner en chanteur de charme in duetten met door hem bewonderde generatiegenoten, zoals Ray Davies (The Kinks) en Mireille Mathieu, in respectievelijk Moments en La Paloma Adieu.

Echte fans gaan een groot deel van de songs al kennen van eerdere compilaties en van albums van collega’s bij wie Arno te gast was. Duetten met Stephan Eicher, Alice on the Roof en de Israëlische zangeres Yael Naim illustreren hoe ruimdenkend en loyaal hij was. Niet elk duet is even onsterfelijk. Wat hij en Zwangere Guy met de Edith Piaf-klassieker Non,Je Ne Regrette Rien aanvangen, vraagt om te worden bedekt met de mantel der liefde.

“Zoals zo vaak het geval bij Arno, zijn deze duetten ontstaan in de flow van het moment. Geen poespas, geen gedoe. Maar Arno heeft er zijn hart, passie … en vooral veel Arno in gestopt”, meldt de toelichtende tekst. Les Duettes is een bont allegaartje dat soms verrassend, vaak verfrissend en steeds zonder meer onderhoudend klinkt.

‘Les Duettes’, Arno, nu te beluisteren.