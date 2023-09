Inflatie in Turkije stijgt voort naar 58,9 procent

De inflatie is in Turkije in augustus verder gestegen, tot 58,9 procent. Ze komt daarmee uit op het hoogste niveau sinds december 2022. Dat blijkt maandag uit officiële cijfers.

De inflatie was in Turkije in juni nog gedaald tot 38,2 procent, het laagste niveau in anderhalf jaar. In oktober 2022 piekte ze op 85,5 procent.

Turkije kent sinds eind 2019 onafgebroken een tweecijferige inflatie, waarmee de levensduurte voor veel huishoudens moeilijk te dragen wordt.