Waarom vanochtend plots rode lijnen verschenen aan de partijhoofdkwartieren

Aan de hoofdkwartieren van de federale regeringspartijen was maandagochtend een mysterieuze rode lijn te zien. Die werd afgelopen nacht aangebracht door actievoerders, uit protest tegen de maatregel van Nicole de Moor (cd&v), staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Dat meldt Simon Truwant, die al een tijdje over de protestacties tegen het beleid van De Moor rapporteert op sociale media.

De Moor besliste vorige week dat geïsoleerde mannelijke asielzoekers geen opvang meer kunnen krijgen. Een maatregel die afgelopen vrijdag bevestigd werd door de federale regering. “En daarmee werd alweer een rode lijn overschrijven”, aldus de actievoerders. “De beslissing van De Moor is onwettig en onmenselijk.”

Vandaag is er, zoals elke maandagochtend, partijbestuur bij de Vivaldi-partijen. Vandaar de rode lijnen voor de voordeuren. “In de hoop dat politieke wil en morele moed op de partijbesturen wél de bovenhand nemen over partijpolitieke overwegingen en pragmatisme. Dat voldoende bestuursleden de rode lijn tussen partijbelang en mensenrechten, en tussen Vivaldi of de Belgische rechtsstaat wél bewaren. Nu zijn zij aan zet. Want de voorbije dagen werd vooral druk gezet op Groen, de enige Vlaamse regeringspartij die het huidige asielbeleid duidelijk veroordeelt. Het is schrijnend dat velen het al hebben opgegeven om nog een moreel appel te doen op de socialisten, christendemocraten en liberalen.” (red)

Bij de MR.

Bij Open VLD.

Bij het gedeelde hoofdkwartier van Vooruit en PS.

Bij CD&V.