Lichaam aangetroffen in havengeul Oostende, vermoedelijk drenkeling die zondagavond vermist raakte

In Oostende werd maandagmorgen een lichaam gevonden in de havengeul. Vermoedelijk gaat het om de 29-jarige man uit Oostende die zondagavond vermist geraakte nadat hij in moeilijkheden geraakte in het kanaal Oostende-Brugge.

Kort na 8 uur maandagmorgen werd in de havengeul – naar verluidt vlakbij DAB Vloot - een lichaam gevonden. Tot nu toe werd het lichaam nog niet geïdentificeerd, maar de kans is groot dat het om de drenkeling gaat die tot nu toe nog steeds vermist was. Zondagavond kwamen twee mensen in moeilijkheden nadat ze een bos sleutels uit het water wilden vissen. Een van hen kon gered worden door een alerte passant. Een tweede bleef na een zoekactie van ruim 2 uur nog steeds vermist. Vermoedelijk dreef het lichaam van de man af naar de havengeul. De locatie waar de twee in moeilijkheden kwamen, bevindt zich immers vlak bij de monding richting zee.