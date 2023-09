De Ronde van Spanje blijft kampen met problemen naast de koers. Zelfs net voor de rustdag kreeg het Vueltapeloton opnieuw met een vervelende situatie te kampen. Door het noodweer kon het vliegtuig niet landen in Valladolid, zoals gepland, maar werd er voet aan grond gezet in Madrid. Van daaruit volgde nog een urenlange busrit naar Valladolid, waar sommige renners maar rond 3 uur ’s nachts in hun bed lagen.

Om de rustdag optimaal te benutten is het belangrijk om voldoende uit te rusten, maar voor sommige renners was dat zondagnacht gewoon niet mogelijk: het weer was spelbreker van dienst. “Vanwege noodweer kon ons vliegtuig niet in Valladolid landen maar op Madrid Barajas”, verklaart de Nederlandse renner Jetse Bol van Burgos BH op X. “Wel mooi de Vuelta met 11 etappes ingekort”, grapt de Nederlander nog, doelend dat ze nu al in Madrid waren, waar binnen elf ritten de slotetappe ligt. Er kwam nadien nog een update van de Nederlander: “Rond een uur of 03:00 zullen we op bed liggen! Mocht de dopingcontroleur meelezen, graag niet voor elf uur”, dolde Bol nog.

Romain Bardet (Team DSM) kon er minder mee lachen. “Na een omleiding zijn we aangekomen in Madrid. Het is inmiddels middernacht en we moeten nog een aantal uur naar Valladolid. Dit is karma, vind ik. Vliegtuigverplaatsingen in een grote ronde zijn anno 2023 niet meer van deze tijd. #Timeforachange“, schrijft de Fransman op Instagram.

Evenepoel en co iets vroeger in bed

Het Vueltapeloton zou in twee vluchten richting Valladolid gebracht worden. Remco Evenepoel en Soudal-Quick-Step zouden samen met Lotto Dstny en nog enkele ploegen op de eerste vlucht gezeten hebben, terwijl het de tweede vlucht was die zoveel vertraging opliep. Remco Evenepoel lag dus wel voor 3 uur in zijn bed, al was het ook een late bedoening.