“We leefden er in een hel en verdienden niet zo behandeld te worden”: na Lionel Messi blikt nu ook Neymar terug op periode bij PSG

Een tijdje geleden blikte Lionel Messi al terug op zijn ongelukkige twee jaar bij Paris Saint-Germain, nu heeft ook z’n maatje Neymar zich uitgesproken over hun periode in de Franse hoofdstad. “In Parijs leefden we in een hel.”

Net als Messi verliet Neymar afgelopen zomer PSG. De Braziliaanse superster vertrok naar Saudi-Arabië. In een uitgebreid interview met O Globo in eigen land vertelde de aanvaller openhartig over zijn passage in Parijs en hoe hij er samen met zijn maatje Lionel Messi een toxische werksfeer ervaarde. “In Parijs leefden we in een hel”, klinkt het wel heel erg. Dan blikt Neymar vooral al terug op het einde van hun loopbaan bij de Franse kampioen. Toen kregen beide heren nog weinig respect van de PSG-aanhang, die het duo regelmatig uitfloot. In het interview vertelt hij over hoe de fluitconcerten aan het adres van Messi ook hem pijn deden.

“Hij werd behandeld op een wijze die hij niet verdiende. Hoe groot hij ook is, deze man vecht om het maximale te bereiken. In Frankrijk vergaten ze dat hij ook maar een mens is. Dat hij ook traint, boos kan worden of verdriet voelt. Ik was blij toen ik zag dat hij het WK won. Gerechtigheid, hij verdiende het om zijn carrière zo af te sluiten. Ik was heel blij voor hem.”

© AFP

Niet geslaagd

Al is Neymar ook teleurgesteld dat ze samen geen grote successen konden schrijven in Parijs, zoals ze dat in Barcelona deden. Het hoofddoel werd namelijk niet bereikt. “We raakten er van streek, want we waren niet zomaar naar Frankrijk gekomen. We wilden ons best doen, kampioen worden, prijzen winnen en historie schrijven. Daarom zijn we weer samen gaan spelen. We wilden absoluut de Champions League, maar het is helaas niet gelukt. Dat doet pijn.”