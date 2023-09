Frankrijk evacueert door taliban bedreigde vrouwen uit Pakistan

De vijf vrouwen worden maandagnamiddag op de luchthaven van Roissy nabij Parijs verwacht. Het gaat onder meer om een voormalige directrice van een universiteit, een adviseur van ngo’s en een televisiepresentatrice. Eén van hen is vergezeld van drie kinderen. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze er niet in geslaagd waren om een evacuatievlucht te nemen toen de taliban in de zomer van 2021 de macht grepen en op eigen houtje naar Pakistan moesten vluchten.

“In lijn met de opdracht van de president wordt bijzondere aandacht gegeven aan vrouwen die bedreigd worden door de taliban omdat ze belangrijke posities in de Afghaanse samenleving hadden of nauwe contacten hadden met het Westen. Dat is het geval voor deze vijf vrouwen”, zei Didier Leschi van het Franse immigratie- en integratiebureau Ofii. Hij liet verstaan dat Parijs dit nog vaker wil doen indien andere vrouwen in Pakistan aan dat profiel beantwoorden.

In Frankrijk werd al een tijdje actie gevoerd om de Afghaanse vrouwen opvang te bieden. Voor directrice-generaal Delphine Rouilleault van de vluchtelingenorganisatie France terre d’asile is de evacuatie het gevolg van de druk die militanten hebben uitgeoefend op de overheid om meer te doen voor vrouwen die bedreigd worden door de taliban. Ze dringt aan op een ruimer opvangprogramma.