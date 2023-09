Basisschool De Wijzer start ‘buitengewoon’ schooljaar

Gewoon BUITEN gewoon’, dat is het thema waarmee basisschool De Wijzer uit Wijer het nieuwe schooljaar is gestart. En dat was zeker zo voor directrice Sonja Remels. “Ik heb in augustus helaas mijn voet gebroken“, zegt Sonja vanuit haar rolstoel. “Ik ben nog even in ziekteverlof, maar deze eerste schooldag wilde ik absoluut niet missen. Gelukkig springt juf Evi Houbar bij om de start van het schooljaar in goede banen te leiden.” Alle ouders en kinderen kregen eerst een ontbijt aangeboden door de ouderraad. Ondanks de vele regen toch ook veel lachende gezichten en zelfs wat zonneschijn. Op de tonen van ‘Laat de Zon in je Hart’ dansten de kinderen dan maar binnen het schooljaar op gang. len