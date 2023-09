VIDEO. Novak Djokovic tovert met bal in de broekzak nadat hij zich makkelijk plaatst voor kwartfinales US Open

Novak Djokovic heeft zich geplaatst voor de kwartfinales van de US Open. De 23-voudig grandslamkampioen won in drie sets van de Kroaat Borna Gojo (6-2, 7-5 en 6-4). De 36-jarige Djokovic, nummer twee van de wereld, neemt het komende dinsdag op tegen de Amerikaan Taylor Fritz, negende op de wereldranglijst, voor een plek in de halve finales.