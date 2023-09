Waarom je binnenkort meer witte dan bruine eieren zal eten

Opvallende evolutie in enkele supermarkten: vanaf dit najaar zijn de meeste eieren in de schappen van Albert Heijn niet meer bruin, maar wit. Omdat ze duurzamer zijn, klinkt het. Lidl gaat dezelfde toer op en ook Aldi volgt de trend.

Voor het eerst worden bij Albert Heijn meer witte dan bruine eieren verkocht. 60 tegenover 40 procent: dat is de verdeling. En het ‘witte’ aandeel zal nog groeien. “Een bewuste keuze, omdat de witte exemplaren beter zijn voor het milieu”, zegt woordvoerster Ann Maes. “We werken daarvoor samen met leveranciers die zich houden aan bepaalde normen.”

Houdt dat steek, of is de opkomst niet gewoon slimme marketing? Supermarkten pakken vandaag graag uit met dierenwelzijn, milieu en biodiversiteit om de klant te overhalen. En wellicht is dat een deel van het verhaal. Tegelijk onderzocht de Nederlandse Wageningen Universiteit het verschil tussen de twee kleuren eitjes. Wat bleek? Witte kippen, die vaak witte eieren leggen, eten minder. Er is dus minder grondstof en transport nodig. En dat is beter voor het milieu.

Trend

Hoe het ook zit, Albert Heijns plannen slaan alleszins aan. Ook Lidl wil meer witte eitjes gaan verkopen, om dezelfde reden. “In onze Nederlandse winkels doen ze dat al. Onze Kipster-eieren zijn klimaatneutraal, zowel qua energie als voeding. Er moet geen landbouwgrond worden vrijgemaakt om voedsel te verbouwen. Het kippenvoer bestaat uit restjes, zoals oud brood”, zegt woordvoerster Isabelle Colbrandt, die ook meldt dat Lidl onderhandelt met boeren om ook in ons land de eieren te produceren.

Aldi, dat alleen bruine eieren verkoopt, houdt “de trend” in de gaten. “De opkomst van wit valt niet te negeren”, klinkt het daar. En ook Jumbo, dat op dit moment meer bruine dan witte eieren in de schabben heeft, ziet het aandeel van witte groeien. Vandaag bieden ze vier witte varianten aan, daar komt volgend jaar nog een vijfde bij.

Moderne Kipster-boerderij in Nederland.

Delhaize is minder overtuigd. “Uit Factcheckers op Eén bleek dat de witte eieren klimaatneutraler waren. En dus probeerden we wit te profileren”, zegt woordvoerder Roel Dekelver. “Maar de eieren verkochten voor geen meter. Bovendien bleken de witte schalen fragieler. Wit hebben we daarom afgevoerd.” Ook het witte assortiment van Colruyt blijft met drie procent zeer beperkt.

Volgens Roel Dekelver heeft de mindere interesse puur met gewoonte te maken. “De schaal maakt weinig verschil: smaak en kwaliteit blijven dezelfde. Maar de Belg houdt nog altijd van bruin.” Ann Maes van Albert Heijn zegt dat ook zij daar in het begin regelmatig vragen over kregen. “Klanten leefden met het vooroordeel dat bruin in een kartonneke gezonder was. Maar door voldoende te informeren is dat aan het keren. Wit vliegt de deur uit.”

Tot slot niet onbelangrijk: wit is goedkoper. Tien witte scharreleieren bij Albert Heijn kosten 1,99 euro. Voor de bruine versie betaal je 4,29 euro.