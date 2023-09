Chris Rock opgepikt door fan nadat hij uren in de ‘Burning Man’-woestijn ronddwaalt: “Kon ik nu maar een ijskoud biertje krijgen”

Duizenden festivalgangers zijn door hevige regenbuien gestrand op Burning Man of proberen het festivalterrein te verlaten. Velen wandelen kilometerslang in de tot een modderpoel herschapen Black Rock Desert om de bewoonde wereld te bereiken. Onder hen ook Chris Rock (58), die samen met dj Diplo (44) na een tiental kilometer wandelen opgepikt werd door een fan in een pick-uptruck. De komiek wilde maar één ding na urenlang ronddwalen in de woestijn: “Kon ik nu maar een ijskoud biertje krijgen...”