“Moordenaar liegt over manier waarop hij Britta Cloetens ombracht”

Cloetens verdween op 23 april 2011, nadat ze een offerte voor een nieuwe wagen was gaan vragen in de Honda-garage aan de Boomsesteenweg in Wilrijk. De verkoper die dag, Tijl Teckmans, werd opgepakt, maar ontkende eerst elke betrokkenheid. De bewijzen waren nochtans overweldigend: in zijn auto werden bloed en haren van Britta gevonden, en ook op zijn kledij zaten bloedsporen van het slachtoffer.

Teckmans bekende in 2015 dat hij Britta had gedood, maar hield vol dat het om een ongeval ging. Hij beweerde dat de vrouw had ingestemd om seks met hem te hebben in de koffer van een auto in de garage, maar liep het mis toen Cloetens zei dat hij moest stoppen en dat ze naar de politie zou stappen. Teckmans zou vervolgens het kofferdeksel van de auto hebben dichtgeklapt op het hoofd van Cloetens, die daarna levenloos op de grond zou zijn gevallen. Hij werd voor assisen veroordeeld tot de maximumstraf van 30 jaar cel. Het lichaam van Cloetens was echter nog niet gevonden, zodat er twijfel bleef over de versie van de feiten van Teckmans.

Op 5 april 2023 werd het lichaam van Cloetens alsnog gevonden, in een bos nabij Dinant. “We hebben aan de wetsgeneesheer die tijdens het onderzoek al was aangesteld gevraagd om de schedel van Britta te onderzoeken”, vertelt Björn Backx, advocaat-generaal bij het parket-generaal in Antwerpen, bij VRT NWS. “Hij is formeel dat er geen impact is, dus het verhaal van Teckmans kan niet worden aangetoond”, klinkt het.