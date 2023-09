Verrassing van formaat: titelverdediger Iga Swiatek sneuvelt in achtste finales US Open en is ook meteen nummer 1 van de wereld af

In de vierde ronde van het enkelspel bij de dames op de US Open hebben we een grote verrassing gekregen. Titelverdediger en topfavoriet Iga Swiatek (22) ging onderuit tegen de Letse Jelena Ostapenko. In drie sets haalde de Letse nummer 21 van de wereld het van de Poolse, die door haar uitschakeling niet langer de nummer 1 van de wereld is.

Als titelverdediger en nummer 1 van de wereld werd Iga Swiatek gezien als de topfavoriete om de US Open opnieuw op haar naam te schrijven, maar in de vierde ronde ging het pijnlijk mis voor de Poolse. Het begon nochtans goed, want Swiatek won de eerste set tegen de Letse Jelena Ostapenko met 6-3, maar nadien ging het bergaf.

In de tweede set kon ze nog een beetje weerwerk bieden en werd het 3-6 voor Ostapenko, maar in de laatste en beslissende set geraakte de Poolse helemaal niet meer in haar spel. Het werd 6-1 voor Ostapenko, het nummer 21 van de wereld. De oud-winnares van Roland Garros (2017) neemt het in de kwartfinale op tegen de Amerikaanse Coco Gauff.

Voor Swiatek zit haar US Open er dus nu al op en komt er geen 5 grandslamtitel, nadat ze eerder al driemaal Roland Garros en eenmaal de US Open won. Al is het geen toeval dat Swiatek net tegen Ostapenko verloor: het was het vierde onderlinge duel en jawel hoor: viermaal mocht de Letse zegevieren. Daarmee wordt ze ook de eerste speelster om vier keer te winnen van Swiatek.

Nummer 1 af

En het wordt nog pijnlijker voor de Poolse, want Swiatek is door haar uitschakeling niet langer de nummer 1 van de wereld. Zij wordt van de troon gestoten door de Wit-Russische Aryna Sabalenka, die eerder dit jaar nog de Australian Open won en nog actief is op de US Open. Zij neemt vanaf maandag 11 september - wanneer de WTA-ranking bijgewerkt wordt - het stokje over van Swiatek en wordt daarbij slechts de achtste tennisspeler ooit om zowel bij de singleranking als dubbelranking nummer 1 van de wereld geweest te zijn.