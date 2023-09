Twee meisjes vallen moeder aan in een dixi-toilet, maar dochterlief grijpt spectaculair in

Voorbijgestoken worden in de rij van de toiletten op een concert, is nooit leuk. Dat vond een zekere jongedame bij een concert van countryzanger Morgan Wallen in Pittsburgh ook. Een meisje in een blauwe jumpsuit kroop voor en zat eerder op het toilet. De vrouw ging verhaal halen bij de moeder van het meisje, die voor de deur stond. Het gesprek ontaardt vrijwel meteen in een heftig gevecht, waarbij twee jonge vrouwen de moeder in het toilet proberen te duwen. Van zodra dochterlief lucht krijgt van wat er gebeurt, grijpt ze meteen spectaculair in.