226.000 gezinnen zonder stroom en talloze gewonden door tyfoon Haikui in Taiwan

Zondag werden windsnelheden van ongeveer 150 kilometer per uur gemeten, met pieken tot ongeveer 190 kilometer per uur. De storm veroorzaakte ook aardverschuivingen en overstromingen. Harde wind rukte bomen uit de grond in het oosten en het zuiden van Taiwan, en deed de stroom uitvallen.

Volgens het Taiwanese ministerie van Binnenlandse Zaken raakten minstens 78 mensen gewond bij verkeersongevallen, waaronder scooterrijders en automobilisten die door omgevallen bomen werden geraakt. Zeker 226.000 gezinnen op het eiland zaten zonder elektriciteit. Tijdens de passage van Haikui werden ongeveer 8.000 inwoners geëvacueerd en 1.916 mensen in openbare schuilplaatsen geplaatst.

Minister van Binnenlandse Zaken Lin Yu-Chang drong er bij de inwoners op aan zeer alert te blijven, omdat er catastrofale overstromingen kunnen ontstaan ​​in sommige bergachtige gebieden, die de afgelopen vier dagen zware regenval hebben gehad. De staart van de storm zal het lokale weer in Taiwan blijven beïnvloeden tot begin dinsdag.

