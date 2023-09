Dit jaar al 505 megawatt aan extra zonnepanelen in Vlaanderen: “Doel nu al gehaald”

Van januari tot en met juli 2023 werd in Vlaanderen 505 megawatt aan nieuwe zonnepaneleninstallaties aangemeld. Dat is ruim drie keer meer dan de 150 megawatt vorig jaar.

Dat meldt Vlaams minister van Energie Zuhal Demir. “We zijn duidelijk een versnelling hoger geschakeld en zijn daarmee goed op weg om onze hernieuwbare energiedoelstelling te halen”, zegt de N-VA-minister.

Zonnepanelen zijn de grootste bron van groene stroom in Vlaanderen. Uit cijfers blijkt dat onze zonnepanelen ongeveer 9 procent van de totale jaarvraag aan elektriciteit kunnen opwekken, genoeg om bijna de helft van de Vlaamse gezinnen van stroom te voorzien. In juli 2023 kwam er op 7 maanden tijd maar liefst 505 megawatt aan zonne-energievermogen bij. Het jaar voordien was dat 150 megawatt.

“We zien dat veel Vlamingen na de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis een paneeltje hebben bijgestoken. Zij kozen in onzekere tijden voor een extra bron van energievoorziening op hun dak. Zo’n investering drukt de kosten in hun elektriciteitsfactuur en de vraag op de markt”, zegt minister Demir.

Nu al doelstelling gehaald

Met de 505 extra megawatt haalt Vlaanderen nu al de doelstelling van 450 megawatt die door de Vlaamse regering voor heel 2023 vooropgesteld was. Minister Demir hoopt dit jaar de kaap van de 1.000 extra megawatt te kunnen halen. Ook de komende jaren zal het aantal extra megawatt verder toenemen door de verplichting tot het installeren van zonnepanelen voor bedrijven die veel energie verslinden.

Het grote aantal nieuwe installaties kan helaas lokaal ook extra omvormerstoringen veroorzaken begin volgend jaar. Het is volgens minister Demir aan netbeheerder Fluvius om die problemen te voorkomen. De N-VA-minister nam daarom het initiatief om Fluvius, haar voorzitter en al haar individuele bestuurders aan te manen problemen maximaal te voorkomen, klachten snel te behandelen en de nodige werken uit te voeren. De minister is van mening dat extra inspanningen noodzakelijk zijn.