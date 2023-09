OVERZICHT. Beker van Vlaanderen: Leopoldsburg stunt tegen Kangoeroes B

LEES OOK. Lommel en Limburg United B naar volgende ronde in Beker van België

Leopoldsburg speelde tegen Kangoeroes B nochtans de voorgift snel kwijt. “We nemen inderdaad een mindere start”, geeft Leopoldsburg-coach Reynders toe. “Kangoeroes pakte heel veel aanvallende rebounds. Maar we hebben ondanks drie afwezigen (Van Poppel, Schuurmans en Maes) goed teruggevochten. Collectief kwamen we terug voorbij en onze ervaring gaf de doorslag tegen een heel jong Kangoeroes.” Leopoldsburg kan de poule nog winnen als het volgend weekend wint in Tienen en met meer dan 13 punten verschil in Izegem. Ook Hades klopte met Turnhout een ploeg uit 1ste landelijke. Hierdoor maakt ook Hades nog kans op poulewinst, als ze volgend weekend winnen in Arendonk. Bij de vrouwen is Hasselt na winst in Dessel-Retie, met ex-coach Carrie Hendrix, zeker van poulewinst. Houthalen won vlot van Lummen B. Houthalen stapelde de gemiste inleggers op en had daarom 5 minuten nodig om de voorgift op te halen. Na een tussenspurt in het tweede kwart deed de Houthalense defense de deur op slot in de tweede helft. Lummen lukte hierdoor slechts elf punten. Houthalen is net als Zonhoven nog ongeslagen en beide ploegen kunnen dus de poulewinst nog pakken.

MannenPoule C Lommel C 61 - Gembas Knesselare 84 QUARTERS: 25-22, 16-15 (41-37), 8-25 (49-62), 12-22. CROONEN LOMMEL C: DE POORTER 8, WIEGMAN 2, PEETERS 3, ROOSEN, JORISSEN 13, de Visser 9, van der Meulen 3, Vanvelthoven 10, Jansen 4, Van De Put, Delvaeye 9.

Poule D Melsele-Beveren B 90 - Zolder 70 QUARTERS: 23-22, 18-18 (41-40), 16-16 (57-56), 33-14. ZOLDER: POELMANS 12, MARTIN 9, BREEMANS 6, MENTEN 8, BRUYNINCKX 15, Schoofs 3, Balette, Schelkens, Bijnens 2, M. Houben 10, Kerkhofs 5.

Poule E Tongeren B 66 - Bavi Gent 65 QUARTERS: 18-23, 17-11 (35-34), 21-23 (56-57), 10-8. TONGEREN B: VANDEWAL 9, VERBEECK 17, T. DUPAIN 2, GHYSENS 18, FANARD 9, Maes, M. Dupain 5, Croonenborghs Gokbekir 2, Deveux 4.

Hansbeke 95 - Tongeren B 59 QUARTERS: 22-20, 26-13 (48-33), 30-8 (78-41), 17-18. TONGEREN B: VANDEWAL 5, SPAPEN 13, BERTRAND 3, GHYSENS 17, FANARD 9, Verbeeck 9, Dupain, Croonenborghs Gokbekir 3.

Poule F Hades 70 - Turnhout 61 QUARTERS: 23-23, 20-13 (43-36), 20-12 (63-48), 7-13. HADES: voorgift +5, KESTERS 11, SCHOEBBEN 16, VRIJSEN 5, JEHOUL, HASEVOETS, Willems 2, Knaepen, Gybels 10, Claassen 10, Berkhof 11.

Poule H Sint-Niklase Condors 84 - Zolder B 63 QUARTERS: 19-21, 21-19 (40-40), 15-13 (55-53), 29-10. ZOLDER B: voorgift +5, BRUYNINCKX 13, BIJNENS 2, M. HOUBEN 11, KERKHOFS 6, SCHEPERS 6, Opsteyn 4, Menten 16, M. Pollers, Maesen.

Poule K Scherpenheuvel 72 - Lommel B 68 QUARTERS: 15-21, 23-18 (38-39), 19-17 (57-56), 15-12. CROONEN LOMMEL B: voorgift +5, J. WITTERS 8, DE CORSWAREM 3, STACHTIS 17, VANVELTHOVEN 14, EYCKMANS 8, L. Witters 4, De Poorter, Bollen, Jansen 9.

Poule L Stevoort B 80 - Lummen 74 QUARTERS: 19-25, 29-18 (48-43), 20-8 (68-51), 12-23. STEVOORT B: LEENEN 22, MOESEN 4, SCHEPERS 13, THUWIS 4, OTTENBOURGS 11, Vanmuysen, Claes 9, Pittevils 2, Timmermans, Pouders 4, Vandewinkel 11. LUMMEN: voorgift +5, DELSAUX 13, W. JACOBS 8, D’HUYS 16, S. JACOBS 5, CLAES 6, Vanderheyden 12, Wauters 3, Mechelmans, De Koster 6.

Poule M Leopoldsburg 82 - Kangoeroes B 78 QUARTERS: 24-23, 23-10 (47-33), 22-26 (69-59), 13-19. UNION LEOPOLDSBURG: voorgift +10, REYNDERS 3, VRANKEN 6, DUFRANE 14, KAERTS 15, GEERLINGS 16, Wolters 9, De Neef 5, Verswyvel 2, Verstraten 2.

VrouwenPoule C Houthalen 71 - Lummen B 35 QUARTERS: 14-12, 26-12 (40-24), 14-7 (54-31), 17-4. HOUTHALEN: GIELEN 6, BIJNENS 4, GOUWY 13, DONNE 10, OOMS 5, Daniëls 2, Hoogmartns 9, Vandewalle 8, Pussig 10, Hendriks 4. LUMMEN B: voorgift +5, CONVENTS 8, LIBERT 4, DEBOYSER 7, GRAULUS, VERBEEMEN, Philips 4, Hammonds 4, Timmermans, Lauwers 4, Hermans 4.

Poule E Antwerp B 38 - Hasselt 74 QUARTERS: 10-20, 14-22 (24-42), 4-12 (28-54), 10-20. HASSELT: PAUWELS 7, CROMPHOUT 11, LEMMENS 9, MOONS 11, VENKEN 3, Castelein 7, Hermans 9, Mathay 5, Degirmen 8, Verbeeck 4.

Dessel-Retie 31 - Hasselt 73 QUARTERS: 7-22, 4-15 (11-37), 7-23 (18-60), 13-13. HASSELT: PAUWELS 4, COMPHOUT 20, LEMMENS 14, MOONS 6, VENKEN 12, Castelein 3, Hermans 8, Mathay 2, Degirmen 4, Verbeeck.

Poule G Zonhoven 61 - Basket@Sea 47 QUARTERS: 17-12, 13-12 (30-24), 18-12 (48-36), 13-11. ZONHOVEN: BOLS 19, REMANS 3, TERZO 18 MACHIELS, HOYDONCKX 14, Riazanova, Brioën, Bijloos 5, Froidmont 2.

Poule H Lommel 51 - Kortrijk Spurs C 76 QUARTERS: 6-23, 20-13 (26-36), 9-18 (35-54), 16-22. CROONEN LOMMEL: GREVENDONCK 8, ROSCHE 6, SIMONS 11, SWINNEN 9, TELEN 4, Scheveneels 4, Schelkens, Van Eert 1, Dammen 6, Vanderhoydonks 2.

